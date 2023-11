Niega AMLO que reunión con Sheinbaum afecte contienda electoral de 2024

+ Asegura que si la gente lo quiere se verá más a la ex Jefa de Gobierno de la CDMX en Palacio Nacional

Como una reunión de amigos calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador el encuentro que este martes sostuvo con la precandidata de la coalición "Seguimos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Durante la mañanera el Primer Mandatario consideró que dicho acercamiento no tiene por qué afectar el proceso de los próximos comicios porque dijo, la oposición ya lo liga con la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

"No, no, para nada, es que incluso nuestros adversarios nos vinculan, o sea me atacan a mí y la atacan a ella, no tiene por qué sentirse de que estamos separados, no, los adversarios van en contra mía porque también con eso la perjudican a ella o van en contra de ella también buscando perjudicarme a mí".

No descartó que puedan darse más visitas de la precandidata única de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, incluso dijo, quizá en un futuro, se vea más seguido en el recinto. López Obrador evitó hablar que pueda darse una reunión con la precandidata de la alianza "Coalición Fuerza y Corazón por México", Xóchitl Gálvez.

"Cuando quiera venir, más adelante a lo mejor si, pero eso lo va a decidir el pueblo, el pueblo manda en la democracia, si hay amistad y hay respeto pero si me insultan, cómo voy yo a recibir a alguien que me insulta

-¿Xóchitl?

-No yo no me quiero meter en eso, ni mencionar, me lo prohibieron, si me pidieran que yo no reciba a nadie pues también lo cumplo".

Explicó que en la reunión realizada alrededor del medio día en Palacio Nacional, con Sheinbaum platicó asuntos de familia y de la vida incluso dijo, de sus achaques.

"Vino, tenía interés en platicar conmigo, comentamos algunas cosas, pues cómo le ha ido, somos amigos además es mi compañera, es la dirigente del movimiento al que pertenezco, ah sí me dijo que iba a presentar un documental, que me lo iba a mandar, puede ser que me lo mande hoy para que lo vea...

-¿Hablaron de Marcelo? No de eso ya no hablo es que ella es la dirigente del movimiento, pero también es mi amiga y mi compañera

-¿La reforma al poder judicial? No, no, no".

Descartó que le haya dado algún tipo de recomendación para su campaña política de cara a la elección presidencial, lo que sí celebró el Jefe del Ejecutivo Federal, es que dentro de las propuestas de Sheinbaum Pardo se encuentre el sujetarse al ejercicio de "Revocación de Mandato".

"Se llevó a cabo la consulta, creo que votaron como 16 millones de ciudadanos, la mayoría a favor que me quedara pero ya quedó establecido este mecanismo en la Constitución y tiene que ver con la democracia participativa porque no se trata nada más de la democracia representativa, que se elije a una autoridad cada tres, cada seis años y ya, hagan lo que hagan, para eso es la revocación, entonces qué bien que Claudia apoya ese método y ojala todos se sometieran y aceptaran la revocación de mandato".

-Los que no lo hacen son los gobernadores de oposición, ni siquiera tocan en tema...

-Pues deberían tocarlo, son procesos".

López Obrador reiteró que la presencia de Claudia Sheinbaum a pesar de haber sido en horario y día hábil, no tuvo ningún interés partidista sino sólo un acercamiento para saber el uno del otro y enfatizó que las invitaciones para encontrarse podrían continuar.