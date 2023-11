Lanzan Barbie de Mariah Carey para Navidad 2023: precio y dónde comprarla

La navidad no da inicio si no suena "It´s tiiiiiiiime" de Mariah Carey, por lo que la empresa Mattel lanzó a la venta la nueva Barbie inspirada en la cantante de “All I Want for Christmas is You”.

“Esta hermosa muñeca es un regalo maravilloso para las coleccionistas de Barbie y las fans de Mariah. Incluye una base para la muñeca y un certificado de autenticidad. La muñeca no se puede mantener de pie por sí sola. Los colores y las decoraciones pueden variar”, se lee en la descripción de la página oficial. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MATTEL (@mattel)

Todos los detalles son únicos y muy bien pensados, anillo, pliegues en los vestidos, la selección de la tela, todo es minucioso.

La muñeca de colección tiene un costo de mil 899 pesos y únicamente puede ser adquirida en la tienda de supermercado "Walmart".