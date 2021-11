¡Mariah Carey is in da house!

Mariah Carey, cantate, compositora, productora, actriz.

TW e IG: @MariahCarey

Sobre "Mariah's Christmas: The Magic Continues":

• Se transmitirá el próximo 3 de diciembre

• Interpretará por primera su sencillo "Fall in Love at Christmas".

• Compartirá el especial con el nominado al Grammy Khalid y el legendario ganador del Grammy Kirk Franklin.

• También vamos a poder ver la entrevista que le hizo el presentador de Apple Music, Zane Lowe, en la que estará junto a sus gemelos de 10 años, Moroccan y Monroe, compartiendo sus momentos navideños favoritos.

• El especial es una producción ejecutiva de Carey, junto con Tim Case, Charleen Manca y Matthew Turke de Supply & Demand, y dirigida por Joseph Kahn, el mundialmente renombrado director de películas y videos musicales ("Bodied Detention," "Torque").

Sobre “Fall in Love At Christmas”:

• Es su nuevo villancico junto a Khalid y Kirk Franklin.

• Es una canción lenta pero emocionante que habla sobre encontrarse con el amor en esta última época del año.

• En el vídeo de la canción, los tres se reúnen en el salón de una casa acogedora y adornada. Por supuesto, con las luces y los copos de nieve y el gigantesco árbol.

• Fue escrita por Daniel Moore, Kirk Franklin y Mariah Carey. Mientras que el video oficial fue producido y dirigido por Mariah Carey y Bryan Tanaka.

• El lanzamiento de Fall In Love At Christmas ha tenido una gran acogida entre los fans

• Incluso Ariana Grande y Paris Hilton han sido algunas de las que no han podido evitar compartir su emoción en las redes sociales.

Sobre Mariah:

• Es hija de una cantante de ópera irlandesa y de un ingeniero aeronáutico venezolano de descendencia afroamericana.

• Tiene un rango vocal de 5 octavas, o sea, puede alcanzar cinco de las ocho octavas en el rango de voz.

• Ha encabezado las listas de Billboard Hot 100 con 19 canciones, más que cualquier artista solista

• Es la primera artista en tener un # 1 en 4 décadas diferentes.

• Ha escrito y producido casi todas las canciones de sus álbumes

• Es considerada una de las músicas más prolíficas de la industria de todos los tiempos

• Ha vendido más de 175 millones de discos en todo el mundo

• Su disco 'Merry Christmas' es el disco navideño más vendido de todos los tiempos.

• En 2019, "All I Want for Christmas is You" ganó tres Récords Guinness: Canción navideña más reconocida y vendida, canción más reproducida en Spotify en 24 horas y mayor número de semanas en las listas de popularidad del Reino Unido. Además, con el relanzamiento, se volvió a posicionar en el Billboard Hot 100.

• Entre sus premios están:

• 5 Premios Grammy

• 21 World Music Awards

• 11 American Music Awards

• 14 Billboard Music Awards

Lo que no sabías:

• Según E! , Alfred Roy Carey y Patricia Hickey nombraron así a su hija por la canción "They Call The Wind Maria", que se pronuncia "Mariah", a pesar de su diferente ortografía, del musical de Broadway de 1951 "Paint Your Wagon".

• Su madre es una cantante de ópera formada en Juilliard y Mariah imitaba su canto operístico con solo 2 años. Así que empezó a recibir lecciones de canto cuando tenía 4 años y perfeccionó sus habilidades para que, después de graduarse de la escuela secundaria, pudiera mudarse a la ciudad de Nueva York y perseguir sus sueños.

• Durante sus años en Harborfields High School en Greenlawn en Long Island, Nueva York, Mariah Carey era conocida por sus amigos como "Mirage" por la cantidad de veces que se saltaba la clase para trabajar en su música.

• Después de mudarse a la ciudad de Nueva York, Carey se inscribió en la escuela de belleza para mantenerla ocupada mientras descubría cómo convertir sus sueños musicales en realidad.

• Después de chambas ocasionales, Carey finalmente comenzó a cantar coros para Brenda K. Starr a fines de la década de 1980. Hasta que, Starr entregó el demo de Carey al entonces presidente y director ejecutivo de Sony Music Entertainment, Tommy Mottola y lo demás es historia,

• Es uber fan de Marilyn Monroe, en 1999 Carey compró el piano de media cola de Monroe en una subasta por más de $ 600,000. y le puso a su hija el nombre de la actriz.

• Tiene ocho perros y, según los informes, llevan un estilo de vida bastante lujoso.