Clara Brugada acude al Senado

Clara Brugada, precandidata única de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, acudió este este viernes al Senado de la República.

Tras participar en un seminario organizado por la Cámara Alta rechazó que el evento se trató de un acto de precampaña.

La alcaldesa con licencia de Iztapalapa, minimizó el anunció de Kenia López, vicecoordinadora del PAN, de que presentará una queja ante el INE por violaciones a la Ley Electoral.

La precandidata fue entrevistada después de su participación en el Segundo Seminario “Reformulando la postura política y la agenda de necesidades de las mujeres trans”, organizado por Citlali Hernández, senadora y secretaria general de Morena y reiteró que este no era un evento de su precampaña por la Jefatura de Gobierno, sino de un taller de formación política dirigido a simpatizantes de su partido.

“No es un acto, este fue seminario organizado por un conjunto de diputadas y diputados de la fracción parlamentaria de Morena. No promovimos nada que tuviera que ver con una precandidatura. No, no fue un acto de precampaña, yo tengo derecho, la propia Constitución, las leyes de venir a cualquier espacio público, de tener reuniones de diverso tipo y tengo algunas prohibiciones, no, pero en este caso no se trató de un evento de precampaña”, insistió.

Refirió que la senadora Kenia López está en todo su derecho de interponer la queja ante el INE por usar recursos del Senado para promoverla.

“Están en su derecho de hacer lo que quieran, nosotros estaremos contestando”, dijo.