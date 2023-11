En la Alianza son peores que Morena, son hipócritas: Sandra Cuevas

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc rompió con el PRI, PAN y PRD y declaró que la alianza del Frente Amplió por México es peor que Morena. Los llamo hipócritas que pactan con el crimen organizado y que actúan de manera sucia incluso con delincuentes que están en reclusorios.

“La misma Alianza está pactando con algunos grupos de Morena y dentro esta negociación está la Cuauhtémoc, cuando se pierda no digan que Sandra Cuevas la pacto, no le echen la culpa a Sandra Cuevas, yo no traicionó”.

Cuevas dijo que hay un distanciamiento con Ricardo Monreal porque no ayuda a la hija del senador para que llegue a la alcaldía.

Asimismo, aseguró que ha tenido una invitación por parte de Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, sin embargo, aún no toma una decisión de su futuro político. En cuanto a la reelección no lo descarta, pero de momento seguirá al frente de la demarcación.

“No digamos que el presidente eligió a los candidatos, que todo es por dedazo, cuando en la Alianza hacen lo mismo… no señalemos cuando no hubo un proceso democrático”.

La alcaldesa dio a conocer que crearon el Grupo Diamante con la finalidad de quitar todo tipo de propaganda electoral de cualquier aspirante de la alcaldía Cuauhtémoc; en relación a su vida privada negó tener un noviazgo con Adrián Rubalcava.