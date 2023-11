¿Shakira podría ser encarcelada? Aceptará la culpa de una multa a su nombre

"Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan..." pero también deben declarar... En redes sociales se hizo tendencia el #Shakira, pues la cantante colombiana aceptó este lunes el pago de una multa millonaria con tal de rebajar su condena y así no entrar a prisión, esto tras admitir ante la justicia que defraudó 14.5 millones al fisco español entre los años 2012 y 2014.

La artista está acusada de tener una deuda de 6,686,502 euros por la declaración de 2018 del IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio. Su defensa busca llegar a un acuerdo con Hacienda, por lo que se investiga en los juzgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona) y la Fiscalía.

Shakira ratificó ante la Audiencia de Barcelona el acuerdo que su defensa alcanzó a última hora con la Fiscalía, que pedía para ella ocho años y dos meses de cárcel. El acuerdo evita el juicio que debía iniciarse este lunes.

A la colombiana se le atribuye una pena de tres años de prisión y el pago de una multa de 7.3 millones de euros, cantidad que con un acuerdo logró reducirse, pues era de 23.7 millones de euros.

Shaki librará estár detrás de las rejas porque llegó a una acuerdo, el cual logra porque devolvió al fisco español los 14.5 millones de euros defraudados, más otros tres millones en intereses, reparando parte del daño.

Todo el proceso "fue en pro a sus hijos y carrera", sin duda el desgaste y la evidencia pública quedará, pero ella prefirió acabar pronto para apagar lo que se pudiera decir si se dejaba avanzar. Por ello se expresó mediante un comunicado:

“Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión”. “Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos; dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante”. dijo

La cantante no saldrá bien librada tan fácil, seguirá su “lucha contra la Agencia Tributaria en el caso administrativo por el ejercicio fiscal de 2011, sólo que con menos desgaste y exposición.

“Desde el fondo hasta la forma, el caso de 2011 es un sinsentido; no solo porque no estaba ni cerca de ser residente en el 2011, sino porque me han hecho pagar por todo el capital de trabajo de mi gira. No han tenido en cuenta los gastos en los que incurrí y acabé pagando los gastos de mi gira dos veces”. expresa la artista.