Hoy no circula CDMX y Edomex: ¿Qué autos descansan el 10 de noviembre?

Por fin llegó el viernes y seguramente muchos tendrán planes para estos días, es por eso que si no quieres arruinar tu fin de semana, lo mejor es consultar si tu automóvil puede circular este viernes 10 de noviembre.

Recordemos que el programa Hoy No Circula, establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), aplica para todos aquellos vehículos que no cuentan con holograma "cero" y "doble cero".

Automóviles que no pueden circular este viernes

Los carros que no pueden circular para este 10 de noviembre, de acuerdo a lo establecido por el programa ambiental de la CAMe, son los siguientes:

Vehículos con engomado color azul.

Holograma 1 y 2.

Placas con terminación en 9 y 0.

Coches que sí pueden circular este 10 de noviembre

Los vehículo que no tienen ningún tipo de impedimento para circular este viernes son los siguientes:

Hologramas 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos conducidos por personal de salud

Vehículos con placas de discapacitado

Motocicletas

El horario del Hoy no circula inicia a partir de las 5 de la mañana, hasta las 10 de la noche.

