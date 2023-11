"Ojalá se dé la unidad con Marcelo": AMLO

Que haya unidad y se piense en la nación fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno al término del plazo que el ex canciller Marcelo Ebrard puso a Morena para responder a su demanda y reponer el proceso de selección del que será el próximo abanderado o abanderada de este partido a la presidencia.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario opinó que no deberían darse presiones y que el ex funcionario es libre de decidir su futuro.

"Nada, somos libres, no hay que presionar a nadie, todo mundo tiene que actuar en función de sus convicciones, de sus principios, de sus ideales y yo siempre he dicho que Marcelo es una gente inteligente, lo sostengo, me consta, no sólo trabajamos juntos sino nos tocó participar para ser candidatos a la presidencia y se hicieron encuestas y él aceptó el resultado sin pedir nada a cambio y vaya que estaban los mismos conservadores, corruptos, empantanándolo y ayudándolo".

Sin hablar del actuar al interior del Movimiento, López Obrador confió en que prevalezca la unidad en Morena por encima de intereses particulares.

"Agradecí la generosidad de Marcelo que no dejó confundirse, no dejó manipularse por el canto de las sirenas y yo con Marcelo tengo este antecedente y ojalá se dé la unidad pensando en el proyecto, si no se piensa en el pueblo, si no se piensa en la nación, no sirve de nada un político, no es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar, quien no tiene ideales, quien no piensa en el pueblo, quien no piensa en la nación es un polítiquero, un arribista, un grillo".

Al enfatizar que se lucha por ideales y no por cargos, el jefe del Ejecutivo Federal reiteró que la política es un noble oficio, que permite servir a los semejantes, es también señaló,un imperativo ético y no el quítate tú porque quiero yo.