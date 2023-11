No estoy en el hospital, estoy muy bien: Marcelo Ebrard

Tras varios días sin actos públicos y alejado del escenario electoral, el ex canciller Marcelo Ebrard reapareció este miércoles.

Luego de una publicación en un medio de comunicación que asegura que Marcelo Ebrard estaba presuntamente hospitalizado, el ex canciller salió a desmentir esta información.

Por medio de sus redes sociales, publicó un video desde su oficina de trabajo, en donde afirma que goza de cabal salud, y que está de regreso en sus actividades habituales.

"Como ustedes pueden ver, no estoy en el hospital, estoy muy bien, estoy aquí en mi oficina trabajando. Les mando un cordial saludo, un abrazo, un saludo, y no, no es cierta esta información”.