México no romperá relaciones con Israel; nos pronunciamos por la paz: AMLO

El gobierno mexicano no romperá relaciones con Israel por el conflicto que esta nación de Medio Oriente tiene con el grupo Hamás, fue lo que señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario destacó la postura de neutralidad que México asumió desde que inició este conflicto.

"Van más de 10 mil muertos... qué ¿no podemos ponernos de acuerdo? Al principio que pretendían que yo tomara partido dije, neutralidad, no se entendió, porque si nosotros condenábamos de inmediato se estaba tomando una postura, sabíamos que iba a venir una represalia, lamentablemente sucedió y por eso dijimos como país, no participamos, optamos por el apego a los principios constitucionales de solución pacífica en las controversias... nosotros quiero decirlo con mucha claridad no vamos a romper relaciones con Israel no vamos a tener una postura más allá de buscar la paz".

Luego de calificar de muy dolorosa la situación en Gaza y Cisjordania, López Obrador reiteró el llamado para la Organización de Naciones Unidas y Estados Unidos hagan un mayor esfuerzo para alcanzar la paz en la región.

"Creo que se tardó la ONU porque desde los primeros momentos debió llamar a todos los países miembros... lo propuse aquí la confrontación comenzó un sábado y en una reunión mañanera aquí fijé mi postura para la ONU pero no dimensionaron lo que podía pasar y empezaron con las condenas, y las condenas las condenas cuando se debía haber buscado el acuerdo desde el principio".

Consideró que el conflicto además de generar impotencia, debe generar que las naciones garanticen una tregua, para proteger a civiles y evitar más masacres.