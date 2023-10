Senadores de oposición piden apoyo a la OEA por OTIS

Desde Washington, Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado, anunció que impulsará la integración de una comisión para que investigue la negligencia en la que pudieron haber caído tanto el gobierno federal como el estatal ante el paso del huracán "Otis".

Dijo que es necesario saber por qué el gobierno federal no informó a los ciudadanos de Guerrero de la magnitud del huracán Otis, cuando 21 horas antes supo cuáles serían sus efectos.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, entregó a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), un oficio para que “se instale un puente aéreo y marítimo con la finalidad de que las y los guerrerenses reciban ayuda directa de la comunidad nacional e internacional".

También una solicitud para que se inste al gobierno a que se restablezca el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y se pida a las autoridades mexicanas que permitan que quienes deseen ayudar puedan hacerlo, sin necesidad de la intervención gubernamental.

La panista afirmó que hubo negligencia de esta administración en el caso del huracán Otis, porque el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, pronosticó el 24 de octubre pasado, 21 horas antes, que este sería un ciclón muy peligroso.

Señaló que el gobierno supo de estos cambios y también que la vida de miles de personas corría peligro, “pero no hizo nada”, no advirtió a las y los guerrerenses.

Aseveró que “lamentablemente el gobierno de López Obrador dejó en el desamparo a los acapulqueños”.

Explicó que era responsabilidad del régimen generar la información necesaria, “usar la cadena nacional de comunicación, para decirles a los ciudadanos que se protegieron, sólo, lamentablemente, ocupan los medios como propaganda política y, no para hacer su trabajo”.

Aseguró que los guerrerenses necesitan saber por qué Morena decidió no actuar en sus tres niveles de gobierno y, la única advertencia a nivel nacional fue un tuit del presidente.

“Necesitamos tener una comisión de investigación en el Senado de la República, una comisión plural que pueda informar claramente por qué con veintiún horas de anticipación el gobierno sabía del huracán y no le informó a los ciudadanos. La gente tiene derecho a saber por qué no hubo orden de evacuación y por qué no hubo refugios. Acapulco no tenía porque sufrir tanto”, aseveró.

Lamentó que el gobierno rechace la ayuda que se requiere en estos momentos críticos, “hoy es necesaria ayuda nacional e internacional. Increíblemente, ocupa la tragedia con fines electorales”, finalizó.