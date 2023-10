Agradece AMLO aprobación de Ley de Ingresos

Agradeciendo a quienes votaron a favor y en contra, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su beneplácito por la aprobación de la Ley de Ingresos en el Senado de la República.

Desde Palacio Nacional el Primer Mandatario dijo que de este modo se garantiza que no habrá nuevos impuestos ni aumentos en los combustibles a la par que se garantiza la política social de su gobierno.

"Que cosas importantes tiene esa ley de ingresos? Primero que no hay aumento de impuestos, segundo no hay gasolinazos, tercero no aumenta el precio de la luz, cuarto se obtienen recursos suficientes para financiar el crecimiento del país, el bienestar del pueblo".

López Obrador negó que se esté endeudando al país, por el contrario -aseguró- se ubica a niveles muy por debajo de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.