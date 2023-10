Hospitales de Guerrero, Michoacán y Oaxaca en normalidad tras "Otis"

El Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres, CVOED, del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, informó que los efectos del huracán no perjudicaron la operatividad de los servicios en los hospitales Generales de Subzona con Medicina Familiar No. 19 en Ciudad Altamirano; No. 3 de Chilpancingo; ni de las unidades médicas de Oaxaca y Michoacán.

"El HGSZ/MF No. 19 se reportaba a las 06:00 horas sin daños y funcionando con normalidad. Se mantiene comunicación telefónica, vía WhatsApp y correo electrónico con directivos del nosocomio para conocer y atender sus necesidades", indicó el IMSS a través de una tarjeta informativa.

Con relación al Hospital número 3 indicó que se reporta sin daños y funcionando con normalidad, mientras que las unidades médicas del estado de Oaxaca funcionan con normalidad y las de Michoacán se reportan sin novedad.

"De acuerdo a los pronósticos, el huracán continuará generando lluvias puntuales extraordinarias en Guerrero, intensas en Michoacán, Estado de México y fuertes en el estado de Morelos, por lo que sus efectos son monitoreados por el CVOED para atender cualquier contingencia en las unidades médicas del IMSS", indicó.