No descarta AMLO acudir a Guerrero por huracán… “Otis pegó muy fuerte”

Como muy fuerte calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la llegada del huracán "Otis" a Guerrero destacando que fue por la noche del martes cuando se le informó del impacto atípico que tendría el fenómeno meteorológico ya que mencionó incrementó su intensidad con rapidez.

Desde Palacio Nacional el Primer Mandatario no descartó que acuda a la entidad que dijo, ha sido muy afectada incluso en sus comunicaciones.

“Es posible pero esperamos tener más información apegada…

-¿De qué depende que vaya a la zona?

-De cómo llegamos porque por ejemplo el aeropuerto militar tiene destrucción, afortunadamente la pista está bien pero no hay posibilidades de volar ni en avión ni en helicóptero, no se puede y hay que esperar, el pronóstico es que va a ir disminuyendo la intensidad y veremos qué hacemos”.

Durante la mañanera, López Obrador explicó que ya se aplica en Guerrero el Plan DN-III y aunque dijo, aún no se tienen reportes de fallecidos, se continúa en espera de más datos.

“Estamos buscando restablecer las comunicaciones, hasta ahora no tenemos datos sobre pérdida de vidas humanas pero no hay comunicación, no sabemos, sí daños materiales, ruptura de caminos, la propia autopista llegando Acapulco tiene derrumbes, ya están los de comunicación trabajando, nuestra mayor preocupación es la carretera La Costa Grande y la población que vive de Acapulco hacia Zihuatanejo”.

Detalló que por ahora viajaron a Guerrero los titulares de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, José Rafael Ojeda, la de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño; así como la Directora de Protección Civil, Laura Velázquez para dar seguimiento a las acciones implementadas y la ayuda que se necesitará.