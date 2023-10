Marcha por privilegios, de pena ajena... les deseo que les vaya bien: AMLO

Continúan las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del poder judicial al comentar que el paro de labores de sus trabajadores será benéfico para el país porque dejarán de liberar a delincuentes en algunos días.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional el Primer Mandatario insistió en señalar que las marchas que se den en los próximos días para defender los 13 fideicomisos eliminados en el Congreso para el poder judicial, son sólo actos para mantener privilegios de algunos cuantos por lo que dijo, son de pena ajena.

"Pero imagínense una marcha para permanecer privilegios es de pena ajena, además mintiendo, no se les va a quitar salarios, no se les van a disminuir sus sueldos a los trabajadores del poder judicial ni se les van a quitar prestaciones, nada, es lo de arriba que es una vergüenza, servicio médico especial hasta para hacerse, lo he dicho y lo repito, cirugías plásticas, cajas de ahorro especial... y nosotros estamos en contra de eso es porque nosotros estamos aplicando una política de austeridad republicana".

Lamentó que al quitar al poder judicial 15 mil millones de pesos, se diera una "rebelión" en contra del Ejecutivo cuando en sexenios anteriores estaban a su servicio por lo que consideró, se viven tiempos interesantes.

"Pero es una oposición para defender privilegios y eso de la huelga está bien, como diría el filósofo de mi pueblo, el maestro Carlitos, no está bien pero tampoco está mal porque así ya no tenemos sorpresa de que dejen en libertad a delincuentes... ¿Cuánto van a estar sin hacer nada? ojalá tardaran más... les puedo probar de cuántos casos de libertad otorgan a delincuentes. Les puedo decir que en tres meses han dejado el libertad como a 20 presuntos delincuentes tanto del crimen organizado como de la delincuencia de cuello blanco".

En tanto el Jefe del Ejecutivo Federal deseó suerte a los inconformes y reiteró la necesidad de reformar al poder judicial para que sea la gente quien elija a sus integrantes.

"Y la clase media está con nosotros, la mayoría de la clase media, algunos pero también tienen derechos, todos tenemos derecho a no estar de acuerdo y yo les deseo que les vaya muy bien a los que están en las protestas del poder judicial, pues a nosotros nos está tocando vivir tiempos interesantes ¿cuándo se había visto una rebelión del poder judicial en contra del Ejecutivo en la historia, nunca".

Por último pidió no estar enojados con sus decisiones ya que mencionó que desde su campaña presidencial anunció que trabajaría de manera distinta por terminar la corrupción y otras malas prácticas, desde raíz.