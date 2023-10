Trabajadores no serán afectados por eliminar fideicomisos… somos aval: AMLO

Con un "no pasa nada", respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la decisión de trabajadores de del Poder Judicial de la Federación de realizar una huelga hasta el 24 de octubre por la eliminación de 13 fideicomisos, por parte del Congreso.

Desde Palacio Nacional inició su mañanera reiterando que con la votación a favor del proyecto en el Congreso, no se afectará a los trabajadores y dio su palabra que no se les quitará ningún derecho.

"Que estén conscientes los trabajadores que ellos no van a salir perjudicados en nada, es mi palabra y soy un hombre de palabra y los compromisos de cumplen. Y si hay un trabajador que va a recibir menos de su salario y se le van a quitar prestaciones, nosotros somos aval, yo soy la garantía de que no se les va a tocar absolutamente nada de su sueldo, sus prestaciones, para que no los manipulen, lo que va a suceder es que los Ministros ya no van a ganar los 700 mil pesos mensuales".

El Primer Mandatario enfatizó que la labor de ministros, jueces y magistrados es muy precaria, por lo que ahora utilizan a los trabajadores para no perder privilegios, sin que hagan nada a favor del pueblo.

"Están ejerciendo su derecho a manifestarse y lo veo bien desde luego no comparto su punto de vista porque están siendo utilizados, manipulados por los de arriba del poder judicial, el ajuste es arriba, es que los ministros, magistrados, jueces ganan mucho y viven colmados de atenciones y privilegios y es insultante".

Al insistir que el poder judicial se "echó a perder" por los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional en alianza con Acción Nacional, se pronunció porque sean los verdaderos afectados los que defiendan sus derechos.

"Ese poder no sólo está en manos de los conservadores, los que dominan son los más conservadores, sino que está echado a perder, yo ayer decía y ojalá se internalice, imagínense que todavía después que están al servicio de los potentados y que no defienden al pueblo, se les tienen que pagar sueldos elevadísimos... pero esos son los que van ahora a ampararse porque se sienten afectados, a mí me gustaría ahora que van a hacer manifestaciones, que marchen ellos, los ministros, que defiendan sus privilegios, fuera máscaras además sirve que les da el sol".

Después que el Sindicato informó del paro desde el pasado miércoles y señaló que al concluir se determinará si se retoman las actividades del Poder Judicial, López Obrador aseguró que no es algo que le preocupe y por el contrario de esa manera no se liberará a delincuentes.

"No pasa nada la verdad, no exagero, hasta salimos ganando porque sólo están ahí para liberaar a delincuentes del crimen y delincuentes de cuello blanco...

-¿y cómo se van a dirimir las cuestiones de justicia de las personas?

-Es que no imparten justicia, son empleados de las minorías, parece extremo lo que estoy planteando pero no, ellos sólo imparten justicia a los poderosos".

Negó lo dicho por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en torno a que con la eliminación de fideicomisos se atente contra los derechos laborales ya que al menos seis fideicomisos están relacionados con obligaciones y derechos laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro y es que para el Jefe del Ejecutivo Federal todo puede ser cubierto con el presupuesto anual.

"Es un trabajo de los legisladores pero no es para perjudicar a los trabajadores es para cortar el copete de privilegios.

-¿eso implicaría a lo mejor algunos fideicomisos, no todos?

-Es que lo pueden resolver con el presupuesto, la verdad es que con el presupuesto les alcanza para cumplir con todas sus demandas, necesidades laborales a parte de eso tienen estos fideicomisos".

Consideró que los senadores no necesitan modificar una coma de la iniciativa enviada por los diputados, aunque dijo podrían revisar que no se toque ningún derecho laboral, incluyendo el presupuesto solicitado por el poder judicial de más de 84 mil millones de pesos.