Confirman sentencia de amparo al doctor López Betancourt

La defensa del destituido presidente del Tribunal Universitario de la UNAM (Universidad Autónoma de México), Eduardo López Betancourt, confirmó este martes la sentencia de amparo en favor del también catedrático.

En lo que más que una conferencia de prensa, fue un mensaje de agradecimiento a quienes es lo apoyaron, el doctor López Betancourt destacó la existencia en nuestro régimen de la figura del amparo.

Acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de hostigamiento sexual y tratos degradantes por una estudiante de la Facultad de Derecho, el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho destituyó el 25 de febrero del 2022 al profesor Raúl Eduardo López Betancourt como integrante de ese órgano colegiado y en su carácter de decano del mismo.

Por tal motivo, también dejó de fungir como presidente del Tribunal Universitario de la UNAM.

Acompañado en esta conferencia de prensa de figuras tardes como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el senador Ricardo Monreal Ávila y el doctor Manuel Mondragón, extitular del S.C., además de su abogado, Alejandro carrillo; el doctor López Betancourt reitero que no tiene nada de qué avergonzarse y que no es tiempo de buscar o buscar o señalar culpables ni de revanchas.

“Ante todas estas circunstancias, ante todos estos actos perversos que insisto, no busco culpables, no pretendo acusar a nadie, no pretendo, no es el momento, todo en su lugar, todo cuando sea conveniente, ahora es un día de fiesta, es un día de fiesta para tu familia, es un día de fiesta para mí, es un día de fiesta para mis amigos, porque pueden tener la seguridad que no les he fallado como fue la invitación que les envié, no les he fallado no tengo nada no de que avergonzarme no he cometido delito alguno”.