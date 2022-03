López Betancourt ratifica solicitud de juicio político contra Gertz Manero

Este miércoles el ex presidente del tribunal universitario de la UNAM, Eduardo López Betancourt, acudió a la Cámara de Diputados para ratificar su solicitud de juicio politico, en contra del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, por la fabricacion del delito de acoso sexual, en su contra.

El doctor en derecho aseguró ser víctima de persecución política pues no es la primera vez que pide sancionar a Gertz Manero, a quien hace casi 20 años denunció por un irregularidades en la compra de chalecos antibalas de pésima calidad para policías, cuando el ahora fiscal, fue Jefe de la Policía capitalina.

López Betancourt recordó que el pasado viernes, hizo la petición formal ante el àrea jurídica de la Cámara de Diputados y ahora vino a ratificar su solictud. Además, rechazó tajante la acusación de acoso sexual, aseguró que se trata de un invento del titular de la FGR y mostró algunos documentos que presuntamente avalan su dicho.

“Me acusan ahora de hostigamiento sexual hace un año me dijeron que no había delito que perseguiry aquí está el documento, no hay indicios. A pesar de esto, él ha invetando por eso vengo a acusarlo, inventó un delito el de hostigamiento, no existe tal hostigamiento y razones jurídicas son varias, esta es la razón por la que he venido acá a pedir precisamente juicio político contra un personaje que mancha al actual gobierno”.

Sostuvo que la persona que lo acusa de hostigamiento sexual no es una alumna ni su subordinada, de hecho, dijo que se trata de la secretaria del exdiputado federal de Morena , Alfonso Ramírez Cuellar, a quien acusó también de promover a grupos porriles de la UNAM y por eso ahora se juntaron todos los integrantes de esa red de complicidades que le hacen daño a la actual administración.

“Yo espero que cuando tenga la resolución de mi inocencia también le den la misma publicidad. Para que haya hostigamiento sexual solo hay tres posibilidades, una maestro sobre su alumna, un patrón sobre su empleada y un jefe sobre su subordinada. Aquí ni esta señora ha sido mi empleada , ella es secretaria particular de Alfonso Ramírez Cuellar, es un enredo de intereses que he afectado”.

Eduardo Lòpez Betancourt aseguró que Gertz Manero, es un personaje perverso que usa su cargo para sus intereses particulares y que la decisión de iniciar el juicio político y, en su caso, inhabilitar al fiscal general depende de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, pero expresó su confianza en que las instituciones resuelvan conforme a la ley, porque, insistió, los elementos de su inocencia que ha presentado son contundentes.