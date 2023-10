El trabajo de Rocío Nahle como titular de Energía fue excelente: AMLO

El presidente López Obrador elogió la trayectoria de Rocío Nahle, quien recién renunció a la Secretaría de energía para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Veracruz

A pregunta expresa de una reportera, el tabasqueño dijo que, si bien no nació en Veracruz, la funcionaria tiene derecho a participar en esa contienda, de hecho, dijo que ya fue senadora y diputada federal por dicha entidad, y que es una servidora pública de primera, su desempeño es excelente.

“Muy buena, excelente, para mí el desempeño de Rocío Nahle. La refinería ya está produciendo, se hizo en tiempo récord, no tengo más que agradecerle por su trabajo. Acerca de que no es de Veracruz, fue electa diputada federal por Veracruz y fue electa senadora de mayoría, que conste que tú me preguntaste para que no me vayan a cepillar los del INE”.

Señaló que al final de cuentas el pueblo veracruzano decidirá si quiere que ella u otro aspirante sea el candidato de Morena.

López Obrador anunció que este mismo lunes daría a conocer el sustituto de Rocío Nahle en la Secretaría de Energía.