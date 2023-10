Así se vivió el Eclipse solar anular | VIDEO

El fenómeno natural denominado eclipse solar anular tuvo lugar 14 de octubre de 2023 y se pudo observar en México, así como en ciudades de Centroamérica, América Latina, Estados Unidos y el Océano Atlántico;

El espectáculo comenzó a las 9:30 horas, alcanzando su punto máximo a las 11:08 horas, cuando la Luna ocultó el 70% del disco solar. Si no contaste con lentes especiales o diseñaste algún instrumento para poder disfrutar de este, aún tienes una segunda oportunidad de verlo; La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio o National Aeronautics and Space Administration (NASA) hizo una transmisión en vivo del eclipse solar anular de este 2023, acá te dejamos la liga para que lo reproduzcas.

Los reporteros de WRadio se dieron a la tarea de captar a personas que con ingenio y creatividad disfrutaron del espectáculo astronómico creando sus propios instrumentos para verlo sin dañar su vista.

En la @UNAM_MX se llevan a cabo diversas actividades para presenciar el #EclipseAnular , algunos espectadores realizaron sus "equipos" caseros para presenciar el fenómeno



Son muy ingeniosos ¿cómo la están pasando, ven el eclipse?



Ciclo solar completado

Aunque se vio en México, no se percibió de igual forma en todos los estados, en algunos se vio más que en otros, te dejamos el itinerario de cómo se presenció el evento:

Ciudad de México: 9:36 a 12:14 horas

Mérida, Yucatán: 9:35 a 12:13 horas

Cancún, Quintana Roo: 9:34 a 12:12 horas

Chetumal, Quintana Roo: 9:33 a 12:11 horas

Veracruz: 9:37 a 12:15 horas

Tabasco: 9:37 a 12:15 horas

Campeche: 9:37 a 12:15 horas

¿Otro eclipse anular?

No se sabe con exactitud cuándo podrá haber otro eclipse total, sin embargo se augura que podría ser hasta 2056 que se pueda presenciar, pero para no esperar tanto, astrónomos indican que hay posibilidades de que en 2024 haya uno parcial, para que no te lo pierdas recuerda seguir estas indicaciones: