Diputados de oposición critican al director de PEMEX en su comparecencia

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, aseguró que la empresa productiva del Estado mexicano tiene muy buenos resultados a cinco años de Gobierno del presidente López Obrador, pues lejos de presentar pérdidas las ventas son positivas y mejorarán en el último año de esta administración.

De hecho, criticó a quienes sostienen que Pemex registra cuantiosas pérdidas y que ha incrementado su deuda pese a los multimillonarios recursos que le ha inyectado el Gobierno a esta compañía petrolera estatal.

Al comparecer ante diputados, con motivo de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, Octavio Romero, aseguró que “se muerden la lengua”, esos que hablan mal de Pemex, pues por el contrario ha reducido la deuda que le dejaron los gobiernos del PAN y el PRI.

“En esta administración se ha desendeudado Pemex de 119 mil millones de dólares a 106 mil en el periodo de enero a septiembre y eso no es todo, todavía hay que pagar algunas amortizaciones de aquí al cierre del año y esta cuenta va a quedar por debajo de esa cifra. Es decir, ha habido un desendeudamiento muy importante, no solamente no endeudamos a Pemex sino lo hemos desendeudado y quienes critican a Pemex como empresa, que es la más endeudada del mundo, se deberían estar mordiendo la lengua”.

En respuesta la oposición, expresó su incredulidad a estas cifras y varios legisladores sobre todo del PAN y el PRD llamaron mentiroso al funcionario.

El legislador de Movimiento Ciudadano (MC), Manuel Rivera, le pidió no presumir esa supuesta reducción de la deuda en Pemex.

“Señor director me parece a mí una falta de respeto criticar a los columnistas económicos porque dicen que Pemex es la más endeudada del mundo, así que venir aquí a pavonearse queriendo presumir que la deuda de Pemex está disminuyendo, con ese dinero se podía pagar 5 veces el Presupuesto de la Secretaría de Salud”.

Por su parte, la diputada del PRI, Karina Barrón, de plano le pidió al director de Pemex la renuncia.

“A la gente corrupta solo se le pide la renuncia, así que no tiene la capacidad de estar en este puesto, le pedimos la renuncia, además de que devuelva todo el dinero del Presupuesto que no se ha gastado”.

Durante la larga comparecencia de más de cinco horas, el director de Pemex y el diputado del PAN, Paulo Martínez, se enfrascaron en una discusión personal por la situación de la empresa estatal, el panista llamó “director trampitas” al funcionario y este le dijo “diputado tontín”.

“Esta tarde quiero cuestionar al director trampitas, primero prometieron bajar el precio de la gasolina y no lo ha cumplido – Diputado Paulo Gonzalo Martínez López. yo con usted no tengo una relación de amistad que me lleve a ponerle apodos como usted me lo está haciendo, yo nunca le llamaría a usted diputado tontín, por ejemplo. Por tanto, no acepto que usted me llame director trampitas, vámonos respetando”.

Y así transcurrió la comparecencia del director de Pemex ante los legisladores de las Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura de la Cámara de Diputados.