Hasta febrero funcionará el Tren Maya en su totalidad: AMLO

El presidente López Obrador admitió que el Tren maya no entrará en operaciones este año en su totalidad pues ha habido algunos tramos que se han complicado y estarán listos en los primeros meses del año que viene.

Desde Cancún Quintana Roo, donde hoy inicia una gira de supervisión de dicho medio de transporte, el tabasqueño adelantó que el próximo 15 de diciembre se inaugurará el Tren Maya pero solo de Palenque a Cancún.

Dijo que no empezará a funcionar este año en su totalidad pues el tramo 5 sur que corre de Tulum a Cancún ha sido muy complejo, pues se hicieron obras no contempladas para no afectar ríos submarinos, zonas arqueológicas y cenotes.

Además de haber sido el más impugnado con amparos y protestas, por lo que tal vez podría estar listo a finales de enero o a más tardar en febrero de 2024.

“Tenemos pensado que el día 15 de diciembre inauguramos de Palenque a Cancún, ese es el plan. El tramo 5 va a quedar pendiente pero yo creo que a finales de enero podemos abrir ese tramo de Cancún a Tulum del tren y a más tardar en febrero tendremos todo, los mil 554 kilómetros, lo que deseamos es que empiece a funcionar el tren que comiencen a venderse los boletos”.

Y hablando de boletos pero de la nueva línea aérea del Estado, que manejarán los militares, es decir, Mexicana de Aviación, López Obrador presumió que ya está operando, que ya realiza vuelos en los principales sitios turísticos del país como Tulum o Cancún, Mérida, Acapulco, etc.

Pero el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval lo corrigió y le aclaró que aún no se venden los boletos de Mexicana porque carece de la autorización para volar, pues no le han entregado el Certificado de Operación.

“Ya se están vendiendo, por ejemplo, los boletos para la nueva línea de Mexicana , ya van a empezar a volar los aviones de nuevo de Mexicana van a volar a Tulum y ya están elaborando el plan de rutas nacionales desde el Aeropuerto Felipe Ángeles, ya se están vendiendo los boletos ¿saben cómo va la venta? no se ha iniciado la venta – ah no han iniciado me están informando que estamos esperando el certificado como operador, si, qué bueno”.

Lo que sí se va a inaugurar el primero de diciembre es el nuevo aeropuerto de Tulum que conectará con el Tren Maya.

López Obrador dijo que, así como el AIFA y la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya llevará su tiempo para que opere como se tiene planeado, eso sí antes de que concluya su mandato, aseguró.