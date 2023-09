En EU Xóchitl Gálvez increpa a AMLO por crisis migratoria

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, denunció las condiciones infrahumanas en las que viven migrantes, tanto en la frontera norte de México como en los Estados Unidos.

Desde Los Ángeles, California, la virtual candidata presidencial de oposición, habló de la crisis migratoria que enfrenta México.

Tras reunirse con mujeres agrícolas en la pisca de fresas, lamentó que nuestro país no impulse un acuerdo con Estados Unidos para resolver el problema, principalmente en municipios fronterizos que se encuentran rebasados.

“Los migrantes están viviendo en condiciones infrahumanas, en albergues, donde yo he visto que comparten dos o tres familias una casa de campaña… Eso no está adecuado para los niños, pernoctan en la calle y no hay condiciones de higiene”.