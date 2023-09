El cantante Bad Bunny regañó a un fan por su actitud | VIDEO

No es la primera vez que un famoso se molesta por las acciones que tienen los fans por conseguir una foto, un autógrafo, o una interacción con alguien de la farándula. Este fue el caso de un fan que hizo molestar a Bad Bunny, cantante reguetonero.

Durante un encuentro, un aficionado lanzó a su hijo al inicio de una gran multitud de gente cuando el artista se acercaba a su camioneta para salir del lugar. En redes sociales se desató un debate donde se dividen las opiniones por su reacción...

El artista chocó contra un niño que al parecer quería saludarlo. Bad Bunny al ver al menor de edad y baja estatura al frente de decenas de personas, miró al que aparentemente era el padre del niño y dijo "No me metan a un niño así (...) "

Acto seguido el menor se alejó y el cantante junto a sus acompañantes se subió al automóvil. El padre aparentemente apenado dijo

"Benito una foto, por favor, una foto. No, una foto con él", pero no hubo respuesta de Bad Bunny, quien no se bajó de la camioneta.