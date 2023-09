Historia de la terrible pesadilla que vivió el pequeño Iker

Salvar la vida y proteger a las víctimas, pareciera ser la tarea principal de las autoridades cuando de siniestros viales se trata, sin embargo, en la realidad, como en otros casos, muchas veces se busca no quien la hizo sino quien la pague. Así lo vivió la familia de Iker, un pequeño de nueve años, que hace dos pasó por una verdadera pesadilla después que un automovilista impactó el auto en el que viajaba. Es su abuelita Carolina Ramírez.

“El señor abandonó el carro más adelante, huyó… pero nos hicieron que levantáramos la denuncia. Ministerio Público, me fue a ver a mí varias veces en el hospital y me obligaban y me gritaban y me trataban mal y me decían que a fuerza mi esposo era el culpable pero yo ahí me indignaba porque yo les decía es que no fue mi esposo y como mi esposo tiene cáncer, todavía hasta se atrevieron a decirme es que el señor se ve mal, se ve que ha ingerido (alcohol) y yo les dije no”.

El año pasado tras más de tres de discusión el Congreso avaló la “Ley General de Movilidad y Seguridad Vial” que hasta ahora cuenta apenas con el apoyo de nueve congresos locales. En ella se señala desde la jerarquía de movilidad dando prioridad a los más vulnerables como niñas y niños, además de las velocidades, uso de exámenes de alcoholemia entre otros. La senadora Patricia Mercado opinó que, a pesar de ello, aún falta que el Estado asuma responsabilidades.

“El estado tiene la obligación de hacer cumplir el reglamento, claro el ciudadano tiene la obligación de respetar la ley pero el Estado tiene la obligación de decirle a ver ven para acá, usted va a esta velocidad, está pasando tal cosa, que no haya impunidad en ese sentido, que establezca la vigilancia adecuada, las sanciones adecuadas, la Ley General no sanciona, nosotros no pusimos sanciones porque no es motivo de la ley general, las sanciones las tienen que poner los municipios y los estados. La víctima es la última, la víctima finalmente es resultado de cómo falla el Estado”.

La Organización Mundial de la Salud afirmó que, el uso de asientos de retención infantil previene hasta el 80% de las afectaciones a pequeños en siniestros viales. En la Ley General se marca la obligatoriedad de su uso para menores de 12 años, donde de acuerdo a la también presidenta de la comisión de “Zonas Metropolitanas y Movilidad”, el estado puede tener mayor participación.

“Por ejemplo decir, las automotrices o las distribuidoras pues sabes qué, si una persona te muestra que está comprando su auto y tiene niños menores de 12 años pues le regalas la silla de retención… algo que viene en el artículo 49 de la ley es para garantizar el derecho a la movilidad de niñas y niños del sector rural transporte público gratuito para niños de primaria, no pueden caminar más de 30 minutos o un kilómetro y para los de secundaria y preparatoria son 60 minutos o una hora o tres kilómetros, vamos empezando esa ley, se está asentando se está entendiendo y yo espero que se empiece a judicializar”.

Este año se instaló el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial donde las instancias que lo integran como la Secretaría de Seguridad y la de Salud, brindarán datos sobre los siniestros como víctimas, causas, zonas entre otros que reunirá la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Lo que la legisladora de Movimiento Ciudadano lamentó es que no se alcanzó mayoría para la adquisición de Seguros de Responsabilidad Civil a Terceros. Carlos Jiménez, titular de “Daños y Autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), detalló que en la actualidad siete de cada diez autos no cuentan con un sistema de atención a víctimas de siniestros viales.

“Lamentablemente en México, en promedio todos los días pierden la vida 44 personas que cerca del 60 o 70 por ciento o son peatones, o son ciclistas, son los usuarios más vulnerables de las vías… Se construye la primera ley general de movilidad y seguridad vial, lamentablemente está muy enfocada a temas preventivos que las víctimas aún están siendo desprotegidas… todas las personas que circulan en un vehículo, todas, son responsables de los daños que pueda generar por la conducción del mismo”.

Y es que explicó que las víctimas muchas veces llegan a la pobreza por el uso de sus propios recursos para atender el siniestro.

“En términos generales se oscila entre 25 y 35 mil pesos cuando hablamos de lesiones muy menores, cuando hablamos de lesiones medias hablamos de un rango de 50 a 80 mil pesos, cuando hablamos de lesiones graves… ya son de alrededor de 350 mil pesos y aquellos catastróficos pueden oscilar alrededor de un millón y medio de pesos. Por supuesto esto tiene impactos no sólo familiares, empresariales, dependiendo de quién hace la medición el Banco Interamericano de Desarrollo, refiere que le cuestan a los gobiernos alrededor del 2.5 o 3.5% del Producto Interno Bruto”.

Refirió que este tipo de coberturas permitiría a los hospitales cubrir gastos y atenciones para enfermedades más que por tragedias causadas por automovilistas.

“De acuerdo con cifras públicas de Condusef, existen seguros que son exclusivamente para proteger a las víctimas que oscilan entre 800 y mil 700 pesos en promedio anuales, estamos hablando de dos tanques de gasolina al año para contar con una herramienta que pueda garantizar que las víctimas tendrán un financiamiento de sus lesiones”.

Al reconocer que los hijos son el alma de la familia, en el comunicado, “Los niños como usuarios vulnerables del tránsito”, del Instituto Mexicano del Transporte, se detalló que actualmente la conducción temeraria, es decir, cuando se conduce por arriba del límite de velocidad máximo permitido, bajo los efectos de estupefacientes, alcohol, o sin una licencia de conducir válida, se considera un delito doloso.

Según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en México el 71 por ciento de las causas de siniestros de tránsito son atribuibles a rubros como la imprudencia, falta de atención, uso del celular, velocidad excesiva, no utilizar el cinturón de seguridad, invasión del carril contrario y no respetar la distancia adecuada entre vehículos.

Ante estas situaciones es importante recordar lo que dijo el escritor Aldous Huxley… “Existe al menos un rincón del Universo que con toda seguridad puedes mejorar. Tú mismo”.