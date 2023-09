Depeche Mode llega a México: Fechas, lugar del concierto y posible setlist

Depeche Mode, una de las bandas más influyentes en la música electrónica contemporánea, está programada para dar tres memorables conciertos en la Ciudad de México. La llegada de la banda al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México se destacó por su simplicidad, saliendo de manera discreta y caminando hacia su vehículo junto a un pequeño equipo de seguridad.

Sin embargo, David Gahan atrajo la atención en redes sociales debido a su llegada con un gran dispositivo de seguridad, a pesar de la escasa presencia de fans esperándolo. Esto generó críticas y la frase viral "nadie lo topa" se usó para describir la situación, ya que David Gahan hizo alarde de su llegada a pesar de no ser reconocido por la mayoría de las personas en el aeropuerto.

Nadie lo topa jajajaja jajajaja que mamon.



Ash pésimo. pic.twitter.com/GxtC65QOm7 — Teté  (@Mandarinnee) September 19, 2023

En contraste, Martin Gore, otro miembro de Depeche Mode, tuvo la oportunidad de firmar autógrafos para sus seguidores al salir del hotel en la Ciudad de México. Es importante destacar que los boletos para los tres conciertos de Depeche Mode en el Foro Sol se agotaron en tiempo récord, lo que subraya la gran expectación en torno a su visita.

Estos conciertos son aún más significativos, ya que se realizan poco más de un año después del fallecimiento de Andrew Fletcher, miembro fundador de la banda. Por lo tanto, estos espectáculos servirán como un emotivo tributo por parte de sus fieles seguidores mexicanos.

¿Dónde y cuándo serán estos conciertos?

Se llevarán a cabo el jueves 21, sábado 23 y lunes 25 de septiembre en el Foro Sol de la Ciudad de México, ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México, CDMX.

Aquí tienes un posible setlist que podrían interpretar en estos conciertos:

- My Cosmos Is Mine

- Wagging Tongue

- Walking On My Shoes

- It’s No Good

- Sister of Night

- In Your Room

- Everything Counts

- Precious

- My Favourite Stranger

- Home

- Soul With Me

- Ghosts Again

- I Feel You

- A Pain That I’m Used To

- World In My Eyes

- Wrong

- Stripped

- John The Revelator

- Enjoy The Silence

- Waiting For The Night

- Just Can’t Get Enough

- Never Let Me Down Again

- Personal Jesus