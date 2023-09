INFOCDMX incorpora la lA al "Chat de la Transparencia"

A partir de ahora los ciudadanos podrán tener acceso a reglamentos, presupuestos y a toda la información pública de la Ciudad de México a través de la inteligencia artificial (IA) en tiempo real y en un plazo de nueve segundos, permitiendo que el acceso al derecho a la información sea más eficaz, inmediato y transparente, a través del "Chat de la Transparencia", aseguró el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México (InfoCDMX) Arístides Rodrigo Guerra García.

"Una vez que se empiece a interactuar con este Chat podrías preguntarle inmediatamente en un mensaje de WhatsApp por ejemplo cuánto gana un diputado y te lo va a responder automáticamente, cuánto gana el jefe de gobierno te lo va a responder automáticamente, cuánto gana un comisionado del Info o incluso pedir información o legislación que es recurrente como por ejemplo el Reglamento de Tránsito al Chat podrían ponerle dame el reglamento de tránsito y se los va a arrojar también inmediatamente. Hoy en día la Ley de Transparencia la Ciudad de México señala un plazo para que los sujetos obligados, es decir los entes públicos, contesten en nueve días con este Chat la información la puedo ser tan sólo nueve segundos", afirmó el comisionado presidente del InfoCDMX.

En entrevista el titular el InfoCDMX explicó que este instituto desarrolló una nueva aplicación móvil llamada "ATIC", cuyo nombre en náhuatl significa "transparencia", con la que los ciudadanos podrán ejercer su derecho a la información de manera más eficaz, inmediata y transparente y contrario a lo que pudiera pensarse su costo no significó un gasto mayor al presupuesto de este organismo.

"El Chat en un inicio lo empezamos a cotizar con desarrolladores a realizar estudios de mercado inicialmente no lo están cotizando en mayo 1 millón de pesos algunas empresas querían cobrarnos por mensaje enviado pero decidimos desarrollarlo desde el info de la ciudad México es decir desde casa y en consecuencia no le costó ni un solo peso a ciudad México desarrollarlo ya que fue creado por ingenieros mexicanos ingenieros ingenieros mexicanos que trabajan en el info de la ciudad de México en el área de tecnologías y que le pusieron mucho empeño para desarrollarlo y hacer un Chat que no le costó al iPhone de un solo peso extra", aseguró Guerra García.

Agregó que lo anterior implica también que lo puedan compartir con otros órganos garantes del país, de hecho dijo, ya hay varios Instituto de transparencia de varios estados que quieren ya incorporar su propio Chat de la transparencia en su ámbito local.

Aseguró que la trasparencia en la app crea una cadena en la que las personas solicitan información, pero se les brindan otros derechos como el de la salud y educación, pues se accede instantáneamente a documentos que en ocasiones son ocultos por instituciones públicas.

"La propia ciudadanía a través de justamente del ejercicio del derecho de acceso información puede ser vigilante y coadyuvante del combate a la corrupción entonces la verdad es que es una herramienta muy muy potente la que tenemos hoy en día. Primero en la Plataforma Nacional de Transparencia porque el derecho de acceso a la información es tan noble que se puede ejercer a través de Internet y de manera muy sencilla y segunda a través de herramientas coadyuvantes como lo es ATIC en donde ya la información se obtiene de manera más ágil, de manera más sencilla, y de manera más entendible interactiva para cualquier persona", puntualizó el comisionado presidente del InfoCDMX.

La forma de interactuar con el chat de la transparencia "ATIC" es muy sencilla, se le manda un whatsapp éste responde inmediatamente y ya se puede interactuar; cualquier duda o consulta se puede hacer el número 56 33 84 69 52 o en la página y redes sociales del InfoCDMX.