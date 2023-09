No hubo agresión a madres buscadoras en Sonora, asegura Luisa María Alcalde

La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aclaró que no hubo agresión alguna a madres buscadoras de desaparecidos en Sonora.

Explicó que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó en su reporte del gabinete de seguridad que los disparos al aire que escucharon las buscadoras no fueron en lugar donde estaban ubicadas.

"Se informó hoy por la mañana que en efecto no se reportan esas agresiones , si hubo tiros hacia arriba pero no una agresión. Y no fue en el lugar de los hechos, el día de hoy Alejandro Encinas informó al respecto que no hubo tal agresión".

Se le preguntó si se sumara a la gira "de la unidad" que realizará por todo el país Claudia Sheinbaum, la funcionarios dijo que no, que ese es un asunto partidista y el gobierno no se mete en esas cosas. Y adelantó que ella se quedará en el gobierno federal hasta el final.

Luisa Maria Alcalde anunció que ella coordinará también este martes la conferencia de prensa y la reunión del gabinete de seguridad, pues el presidente Lòpez Obrador llegará esta noche pero muy tarde casi de madrugada a México.