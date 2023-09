SCJN analiza despenalizar el aborto en todas las etapas de embarazo

Este miércoles 6 de septiembre se votará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el proyecto 267/2023 de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, que busca analizar los artículos 330, 331, 332, 333 y 334 del Código Penal Federal, los cuales mencionan las sanciones por el delito de aborto a nivel federal.

Grupos antiaborto denuncian que el proyecto busca sentar las bases para presionar a los políticos para borrar del Código Penal Federal el delito de Aborto y que éste se pueda practicar durante todo el embarazo.

Y aunque ya existen iniciativas en el Congreso para modificar el Código Penal Federal, buscan tener el “criterio” de la Corte para realizar esta modificación.

“Pues si o sea, hay que denunciar esta usurpación de funciones, o sea, la Suprema Corte de Justicia no tiene por qué legislar y no tiene por qué presionar… no es posible que los poderes de nuestro país se estén poniendo el pie, o se estén exigiendo cosas que ya cada quien sabe lo que tiene que hacer, hay que denunciar está usurpación de funciones”, declaró en entrevista María del Pilar Rebollo Aguilar, vocera de Pasos por la Vida.