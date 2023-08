El mejor camino para la UNAM es cambiarla ya: Imanol Ordorika

El director general de Evaluación Institucional de la UNAM, Imanol Ordorika Sacristán, propuso un proyecto de cambio contra corriente, al señalar que nuestra máxima casa de estudios tiene que adecuarse a la realidad del país, a las condiciones de la juventud y al desarrollo del conocimiento en la actualidad, ya que estos factores son los que más afectan a la vida universitaria.

Al participar en el proceso de sucesión en la rectoría y presentar sus propuestas a la comunidad universitaria en el auditorio Ricardo Rorres Gaytán del Instituto de Investigaciones Económicas, Ordorika Sacristán señaló que entre los puntos más importantes están volver a poner al centro de la universidad al estudiantado y a los docentes, ya que es importante discutir los procesos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje que están presentes desde hace tiempo y la pandemia profundizó.

"La Universidad, nuestra universidad, es la Universidad de la nación, esto nos hace mejor mejores que las otras universidades no nos hace asumir una posición de qué somos más importantes y nos merecemos todo, pero si nos plantea una responsabilidad así como otras universidades tienen responsabilidades en los estados respecto a lo que ocurre en su entorno a nosotros se nos ha encargado una responsabilidad de carácter nacional", expresó.

También recalcó que la universidad tiene profundos desequilibrios entre los investigadores, los docentes y extensión universitaria, puesto que se le da más importancia a la investigación de las ciencias naturales y exactas, así como a la docencia a nivel posgrado y menor importancia al nivel bachillerato.

Ordorika Sacristán subrayó que para que toda la comunidad académica conozca las propuestas de las personas que aspiran a la rectoría, es importante que se tengan discusiones o intercambios de puntos de vista, como se llega a hacer en otros procesos de cambio de autoridades y poner desde la UNAM el ejemplo de cómo desde la máxima casa de estudios se puede discutir de otra manera.

"No es posible que en el México de hoy no seamos capaces de la Universidad de dar un ejemplo de cómo se puede discutir sin polarizar sin descalificar y que es posible el intercambio de puntos de vista y propuestas de una manera absolutamente razonable con pasión pero con respeto. Estamos en un país en donde la polarización es un hecho político no tenemos que calificarlo de bueno o malo y como en otros momentos de la historia la UNAM tiene la oportunidad de demostrarle que nosotros podemos discutir de otra manera", enfatizó