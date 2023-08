"No voy a dimitir", se aferra Luis Rubiales a la presidencia de la RFEF

"Habiendo hecho la mejor gestión ¿ustedes creen que voy a dimitir?" así cuestionó a los presentes en la conferencia de prensa el presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, quien aseguró enfático y en más de una ocasión: "No voy a dimitir".

Aseguró que el beso con la jugadora Jenni Hermoso fue consensuado y durante su discurso en 'modo víctima' recalcó "no hay posición de dominio toda la gente lo comprende también, aunque se esté vendiendo otra cosa en medios que rinden pleitesía al falso feminismo que es una lacra en este país".

Pese a que la jugadora pidió medida ejemplares para el funcionario del futbol español, y dejó todo en manos de su sindicato, en tanto la Fiscalía abrió un proceso en contra de Rubiales por agresión sexual, mismo que fue secundado por la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Sin embargo, Rubiales informó que presentará acciones judiciales contra la vicepresidenta Yolanda Díaz, Ione Belarra, Irene Montero y Pablo Echinique por los señalamientos en su contra reiterando: "No voy a dimitir porque no hay razones para ello".

El presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos compareció este viernes afirmando "Quiero ser muy contundente. El señor Rubiales no ha estado a la altura de lo que se esperaba ni lo que esperaban las jugadoras de la Selección ni el Gobierno ni la sociedad española ha defraudado en su actuación no ha hecho lo que se debía”.

Afirmó que sus declaraciones no corresponden a sus actitudes y lejos de menguar las aguas avivan la polémica por lo que afirmó que “el Gobierno de España no va a estar impasible. El señor Rubiales ha dicho que no dimitía, queremos transmitirle con todo el respeto, el camino de este Gobierno para con la presidencia de la RFEF hoy ha acabado, hoy inicia los trámites para que el señor Rubiales tenga que dar explicaciones ante el TAD y nosotros anunciamos que si el TAD lo tiene a bien y el CSD suspenderemos de sus funciones a Rubiales".

Por su parte, la Federación Internacional de Futbol Asociación, a través de su Comisión Disciplinaria, abrió un proceso disciplinario contra el aún presidente de la RFEF, Luis Rubiales, por su comportamiento durante el la entrega de medallas y las imágenes del palco en la celebración, que "podrían resultar constitutivos de violaciones de los artículos 13.1 y 13.2 del Código Disciplinario de la FIFA".