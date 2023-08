Libros de texto tienen menos errores que antes: AMLO

El presidente López Obrador aceptó que si hay errores en los libros de texto gratuitos, sin embargo afirmó que "tienen menos" que antes.

Dijo que ya leyó los libros y que si tienen errores: "muy pocos".

-¿cómo cuales?

"En algunos casos ortográficos pero hay aclaraciones. Se ha mejorado mucho. No tienen errores. Tiene muchísimos menos errores que los otros libros. Me refiero a errores gramaticales, no existe eso"

El presidente insistió en qué hay una campaña en contra de dichos textos.

"Fue una campaña pensando que la gente se iba a dejar engañar, se iban a espantar, a asustar padres de familia, maestros. Pues !no!, es mentira, es pura falsedad".

Dijo que la verdad es que solo dos estados, Chihuahua y Coahuila han presentado amaros ante el poder judicial para la distribución de los libros,

"Lo cierto es que solo hay dos controversial formalmente de Gobernación estatales, Chihuahua y Coahuila porque aunque han habido pronunciamientos, declaraciones de algunos gobernadores, no han procedido legalmente".

Aseguró que van a esperar a ver que dice la SCJN: "Vamos a ver que resuelve el ministro Aguilar, el que entrega amparos en horas, nada mas que los otros asuntos los guarda, el que tienen que ver con los impuestos".

Adelantó que el próximo lunes en el inicio del ciclo escolar le va a preguntar a los maestros de las escuelas si ya cuentan con los textos.

"El lunes vamos a tener aquí una información del regreso a clases en todo el país y vamos a procurar comunicarnos con gobernadoras, gobernadores, con los dirigentes de los maestros, maestros y desde luego con maestros y directores y directoras de las escuelas y ahí les vamos a preguntar sobre los libros, si ya tienen los libros".