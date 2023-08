Senadores locales, diputados federales y locales, así como presidentes municipales de Movimiento Ciudadano de Jalisco, respaldaron este miércoles al gobernado de la entidad, Enrique Alfaro, luego de que anunciara su renuncia al partido al quejarse de que el dirigente nacional, Dante Delgado, impone su voluntad y toma decisiones unilaterales que afectan el rumbo del partido.

“Lo decimos alto y claro: respaldamos, entendemos y compartimos la legítima posición adoptada por Enrique Alfaro”, señalaron a través de un comunicado

Los naranjas consideran que desde la dirigencia en Ciudad de México se minimiza a los integrantes de Movimiento Ciudadano de Jalisco.

Unidos con Alfaro y por Jalisco. Lee este importante mensaje: pic.twitter.com/y1zIcT54bl — Movimiento Ciudadano Jalisco (@MovCiudadanoJal) August 24, 2023

“No podemos normalizar nuestra presencia en un proyecto político que ha decidido minimizar a Jalisco. No podemos aceptar que nuestra opinión sobre el futuro político de nuestro movimiento sea ignorada sistemáticamente. No podemos permitir que desde una oficina de la Ciudad de México se quiera imponer una visión que no compartimos”.

“Que quede claro, este movimiento se la juega con el gobernador Enrique Alfaro y por Jalisco. A donde vayamos, caminaremos juntos”, concluyeron los firmantes en su comunicado.