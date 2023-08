Desde el pasado domingo 13 de agosto, el caso sobre la desaparición de 5 jóvenes en Lagos de Moreno en Jalisco ha conmocionado al país. Sin embargo, la noticia sigue sin ser tema para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se hizo de oídos sordos durante su conferencia matutina de este 16 de agosto.

Roberto Olmeda Cuéllar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Hernández fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 11 de agosto, luego de que nunca regresaran a casa tras acudir a una feria.

Han circulado videos que mostrarían a las presuntas víctimas amordazadas y golpeadas por lo que parece ser un grupo de sicarios. Además de que uno de los 2 automóviles donde se desplazaban los jóvenes de entre 20 y 21 años fue hallado quemado este 15 de agosto con un cuerpo calcinado, posiblemente de una de las víctimas, y otros restos humanos.

Asimismo otro video que revelaría la posible muerte de los jóvenes al mostrar cuerpos humanos, ha comenzado a circular. No obstante, las investigaciones no han oficializado el deceso de las víctimas y siguen en la búsqueda.

Durante la conferencia "Mañanera", Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el caso de Lagos de Moreno pero hizo caso omiso, ignorando el tema.

AMLO ignora el caso de los desaparecidos de Lagos de Moreno en la Mañanera

Se podía escuchar a varios de los asistentes alzando la voz: "Jalisco", "Lagos de Morelos". Sin embargo, el mandatario hizo una señal con su mano de no poder escuchar y evitó a los periodistas con un chiste:

Ayer me decía un amigo, que dice que le decía su esposa ‘que me des 200 pesos para ir al mercado’, ‘no oigo, por acá por el otro’, ‘que me des 500 pesos para ir al mercado’, ‘mejor los 200′” y sin más que decir se retiró del recinto.