Intentan magistrados destituir al presidente del Poder Judicial de Morelos

Un nuevo escándalo sacudió al Tribunal Superior de Justicia. Anoche ocho de los 12 magistrados intentaron destituir al presidente del Poder Judicial, Luis Jorge Gamboa Olea, por presuntos actos en contra de la administración de justicia, escándalos de acoso sexual e incluso por irregularidades en el nombramiento de su esposa como jueza.

Tras un periodo de asueto, las y los magistrados sesionaron para sacar temas pendientes, pero la mayoría solicitó incluir en el orden del día la destitución de Gamboa Olea.

Al escuchar la petición, el magistrado presidente decretó un receso, se puso de pie y abandonó la sesión en compañía de compañeros afines y el oficial mayor. Una de las promoventes de su salida es la magistrada Martha Sánchez Osorio, cuñada del fiscal Uriel Camona, preso en el reclusorio sur acusado de encubrir un feminicidio.

Hoy, el titular del Poder Judicial de Morelos aseguró que lo ocurrido en el salón de plenos fueron reacciones al trabajo que se ha generado desde su llegada y calificó la opinión de sus homólogos como un acto más para tratar de generar inestabilidad y atentar contra la autonomía del Tribunal Superior de Justicia.

Señaló que el diálogo será la mejor herramienta para lograr la unidad y que hasta el momento no ha sido notificado por ninguna autoridad de ser el responsable de cometer algún delito.

"El artículo 24 de la ley orgánica es muy claro: el presidente no podrá ser removido de su cargo a menos de una causa grabe que señale la ley, aquí no hay una sola causa, yo no he sido notificado de ningún procedimiento, de ninguna carpeta, de ninguna resolución dictada por una autoridad. ¿terminará su periodo? Eso espero esperemos y obviamente vamos a trabajar para que eso sea".

La pretensión de un grupo de magistrados por quitar de camino al presidente del TSJ deriva de una queja que emitió la Comisión de Derechos Humanos por presuntos actos de acoso sexual en agravio de tres mujeres.

Además, el pasado 19 de julio, el magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción en contra de Gamboa Olea por tratar de interferir en sus determinaciones jurisdiccionales en el caso de "El Diablo", detenido por su presunta responsabilidad en el feminicidio y doble homicidio de integrantes de la comunidad académica del instituto nacional de salud pública, ocurrido en el municipio de Huitzilac.

También 10 magistrados se manifestaron en la explanada del TSJ para señalar que han sido víctimas de amenazas y actos de intimidación del titular del Poder Judicial.