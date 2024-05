De nuevo, AMLO vs Casar

Por segunda ocasión consecutiva, el presidente López Obrador volvió a habla de la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar.

Se quejó del apoyo que ha recibido, a través de un desplegado firmado por más de 50 personalidades, luego de que el gobierno diera a conocer los documentos en los que aparecen los datos personales de Casar y los de sus hijos.

“Ahora que dan a conocer el manifiesto alegan, en vez de meterse a fondo si hubo o no hubo corrupción, si hay o no hay corrupción, no, recurren al Instituto de Transparencia, que es hechura de ellos para decir que se violo la privacidad, como si es válida la corrupción, siempre y cuando se mantenga en secreto”.

López Obrador aseguró que los que firmaron son personajes que están en contra de su gobierno.

Aseguró que a él nunca van a poder demostrarle un acto de corrupción, y que hubiera cobrado mucho dinero por todas las difamaciones de que, dijo, ha sido víctima.

“En mi caso nunca han podido ni podrán probarme un caso de corrupción, uno, para no poner otros ejemplos y ofrezco disculpas por hablar de mi persona. Nunca y crearon el Instituto en contra mía, aun cuando hablen de que les preocupa muchos la corrupción, pues ellos fueron los creadores del Instituto de la Transparencia que miren el papelón”.

Por su parte, el director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) Octavio Romero Oropeza, informó que una presentó una denuncia para que se repare el daño.

“¿A cuánto ascienden estas cantidades? Bueno en el caso de las pensiones, hasta la fecha en las que se cortaron fue en febrero de este año, pues 31 millones de pesos por pensión a razón de 125 mil pesos mensuales y el seguro a razón de 17 millones 600 mil pesos que recibió la señora Casar sin que se esperara al cierre de la averiguación que era lo que tenían que haber hecho en Petróleos Mexicanos”.

Debieron esperar, agregó, a que se cerrara el expediente sobre todo porque al día siguiente el perito ya tenía al día siguiente evidencias de que fue un suicidio.

Ante la critica al gobierno por la difusión de datos personales, Romero Oropeza cito una resolución del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) que según el, señala que la información en un acto de corrupción no es reservada.