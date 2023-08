Se desmarca Cuauhtémoc Blanco de la detención de Uriel Carmona...

A cinco días de la detención del Fiscal del Estado, Uriel Carmona Gándara, por su presunta responsabilidad en el encubrimiento del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo se desmarcó de este caso y aseguró que él no persigue a nadie.

Entrevistado después de la ceremonia del aniversario del natalicio del General Emiliano Zapata Salazar en el poblado de Anenecuilco, municipio de Ayala, el mandatario refirió que la aprehensión de Carmona no fue un asunto político ni una venganza, sino que es un caso donde se aplicó la ley.

“No, no es ninguna persecución, vi las declaraciones del fiscal que me echa la culpa a Claudia, a la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y a mi persona. Simplemente este caso lo traían desde hace mucho tiempo lo que pasó con este feminicidio. Yo no sé cómo está la situación, dicen que cambiaron los peritajes entonces por eso está pasando esta situación, pero no es una persecución, esto venía desde hace tiempo”.

Cuauhtémoc Blanco también calificó como “grave” los atentados en contra de la Comisión de Derechos Humanos y al programa El Txoro Matutino, conducido por Juan José Arrese y Viridiana Arias, quien hace unos días acudió a la mañanera a exponer ante el presidente el panorama de violencia que se vive en Morelos.

Pidió que se investigue y se dé con los responsables.

“Es grave, la verdad es que es grave lo que pasó. Ojalá y se investigue porque ahora resulta que quieren echar la culpa al gobierno del estado. Ya se los dije yo no soy ningún perseguidor, ni un asesino, ni llego a ese grado de salvajada, a lo mejor el anterior lo hacía pero nosotros no llegamos a esos grados, porque gracias a Dios tenemos una familia y no llegamos a esos grados”.