Neza aprueba castigo por dejar a mascotas en azoteas; De cuánto es la multa

El Estado de México es el segundo municipio más poblado, donde al menos ocho de cada diez familias tienen una o dos mascotas, que generalmente son abandonados en las azoteas, viviendo en muy malas condiciones.

El alcalde Adolfo Cerqueda Arrebollo ha propuesto una nueva medida drástica para acabar con el sufrimiento de los animales, buscando crear conciencia en el cuidado de los mismos.

De esta manera se aprobó el artículo 28 del Bando Municipal, donde se estipula que a quien mantenga a un perro en la azotea, será acreedor de una multa de al menos $10mil 374 pesos.

Con anterioridad se había tipificado el término maltrato animal cuando se trataba de lesiones y zoofilia, pero ahora se le suma el acto de dejar a los animales sin agua. comida, amarrados por un tiempo prolongado o en la intemperie sin las condiciones necesarias para resguardarse.

Un cargo por maltrato también sería dejar pasear a tu perro sin correa, aunque no es una agresión, es una manera de evitar ataques de ellos hacia los transeúntes o a otros animales. Agrega o no agreda, se hará acreedor a una multa al dueño de la mascota si no pasea con correa.

Multas por maltrato animal

En caso de que la persona no pueda pagar la multa, se deberá pagar con trabajo comunitario, siempre haciendo conciencia de por qué es debido el cuidado de los animales.

Si conoces a alguien que maltrate a su mascota, denuncia, sería de gran ayuda rescatarlo de su sufrimiento.