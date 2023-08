Transportistas del Estado de México advirtieron que podrían formar un grupo de autodefensas ante los casos de extorsiones de los que han sido víctimas, estos tras el incendio de una unidad de pasajeros en Villa de las Flores.

De acuerdo con Jafet Saiz, dirigente de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), detalló que suman más de 30 mil los transportistas unidos y entre todos se defenderán con lo que tengan para evitar que los delincuentes sigan extorsionándolos.

Advirtieron que el lunes 7 de agosto, por la mañana, saldrán a las calles los más de 30 mil autodefensas, a buscar a los delincuentes para entregarlos a las autoridades.

foto: W Radio

“No somos 100 ni 200 y no necesitamos estar armados como la delincuencia organizada, la delincuencia organizada aquí en Coacalco y en la región no juntan más de mil, nosotros somos más de 30 mil, y nos vamos a juntar (..) y si tenemos que hacer nuestras autodefensas, las vamos hacer duro y a como nos toquen los chingadazos…. A lo mejor no tenemos armas, pero tenemos palos, piedras y a como los toque, si los antepasados lo pudieron hacer, que nosotros no podamos… y lo digo, si el día la fiscalía no nos entrega a las personas que están cometiendo estos delitos, nosotros los vamos a buscar a donde los tengamos ir meter y como nos tengamos que meter, y si en ese meternos muchos de nosotros perdemos la vida, será responsabilidad del gobierno del Estado de México y la fiscalía que no ha puesto atención a todos estos robos, extorsiones y demás”

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México denunciaron que los municipios de Coacalco, Ecatepec, Zumpango y Huehuetoca son los lugares donde se tiene registrado el mayor número de extorsiones hacia los transportistas.