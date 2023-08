Gobierno tiene “de todas las vacunas” para nueva campaña contra COVID-19

El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ante la próxima temporada de frío su administración tiene de todas las vacunas contra el COVID-19, enfermedad de la que su Gobierno a través del subsecretario de Salud Hugo López Gatell, reconoció este martes que existe un repunte en últimas semanas.

Durante su diaria conferencia matutina desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional y al ser cuestionado sobre si entidades privadas o empresas podrán puedan adquirir el fármaco anticovid, López Obrador enfatizó que esto no será necesario (que las personas compren la vacuna) ya que su Gobierno la dará de manera gratuita.

"Sí, eso nunca lo hemos impedido. No hay ninguna necesidad (de que ciudadanos la compren) porque nosotros tenemos vacunas, son vacunas certificadas y es gratuito, o sea para qué se va a poner otra vacuna si tiene el mismo efecto, ¿solo porque se va a ir a pagar?", declaró: "Sí, esa (Abdalá) o cualquier otra que esté certificada. De todas (hay de todas las vacunas), de todas, y si es la vacuna Patria, mucho mejor, ya va a estar lista, es muy probable que esté lista", indicó el jefe del Ejecutivo Federal.

El mandatario mexicano pidió a la población tener cuidado con el tipo de vacuna que se quiere, ya que farmacéuticas han lucrado con los medicamentos, sobre todo en nuestro país.

"Los que ya no pueden robar están insinuando que la vacuna Abdala de Cuba no sirve, pues no es cierto. Es como cuando se aplicaba la vacuna de Rusia, o de China, decían 'no'. Hay tanta ignorancia, con todo respeto, de cierto sectores del conservadurismo que llegaban a decir me van a vacunar el comunismo, me van a poner el comunismo. Mucho atraso", refirió este martes.

Agregó que "hay mucha charlatanería, entre otros males, (farmacéuticos) se hacen pasar como empresarios, como hombres de negocios, y por el lucro causan daño a la sociedad, pero lo ven como un negocio y pasa mucho en todo lo relacionado con la medicina", expresó.

Ante esto pidió que la gente tenga cuidado, "nosotros actuamos de manera responsable, los médicos especialistas del sector salud son personas honestas, profesionales, de lo mejor que hay en el país", refirió.