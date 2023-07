"Yo facturo", no soy una maldita fifí: Xóchitl Gálvez

"Si el presidente cree que he hecho algo mal, tiene al SAT para que me audite; me estoy sometiendo a una auditoria del SAT de manera voluntaria para que cualquier diferencia se pague, el presidente echó mano de su poder y exhibió a mis clientes", afirmó la senadora Xóchitl Gálvez, luego de que el presidente López Obrador la señalara por tener contratos por 1400 millones de pesos.

En el espacio de "Así las Cosa" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, especificó que "los contratos por 78 millones de pesos fueron ganados por licitación" y recordó que en el caso de los contratos privados están protegidos bajo el régimen de secreto fiscal.

Sin embargo, tras los dichos del presidente, el viernes Banobras le canceló un contrato de mantenimiento por 400 mil pesos, "no me importa no vivimos de los contratos del gobierno", dijo.

Por ello, afirmó "voy a hacer una denuncia penal contra el secretario de Hacienda, conta el titular del SAT por haberle entregado al presidente esta información" la que especificó, también será contra el mandatario.

"Lo que él trata de decirle a la gente que son una maldita fifi que genera dinero, pone en riesgo a mi familia, a mis hijos, cualquier delincuente debe pensar que en esta casa hay los millones... Mis hijos trabajan, yo le pregunto al presidente ¿Sus hijos trabajan?"

Dijo que a su empresa "llegó gente a tratar de intimidarme a raíz de que el presidente exhibió mi domicilio fiscal, mis proveedores y mis clientes". "Que me audite, pero no que me exhiba como una ladrona".

Sobre el avance de los registros para participar en el proceso del Frente Amplio por México dijo, "es un desmadre", no se han podido registrar "creo que ha habido muchos intentos de hackeo de nuestros opositores", dijo por lo que se han puesto más códigos de seguridad y servidores, pero hoy se dará respuesta a esta demanda. Por lo que pidió paciencia a la gente y finalmente se deslindó de la marcha convocada en su nombre.