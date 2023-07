Justifica AMLO nueva sección "no lo digo yo"

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó el espacio de la sección "No lo digo yo" al asegurar que es necesario que la gente tenga información más allá de la que dijo, manipulan los medios de comunicación.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional fue cuestionado si esta podría significar una amenaza para la oposición...

"La sección no lo digo yo tiene como propósito dar a conocer lo que se oculta en los medios convencionales, hay muchas cosas que la radio, la televisión los periódicos no la difunden porque no les conviene entonces si se pone aquí se entera la gente, no hace falta que hagamos una crítica o la editorial, nada más con informar".

Desde Palacio Nacional añadió que este segmento es necesario ante la presión de los órganos electorales para que no pueda ejercer su derecho de expresión y réplica.

"Es importante te que todo eso se dé a conocer porque si nada más voy a estar yo haciendo denuncias y advirtiéndole a la gente que quieren regresar por sus fueros los corruptos me castigan entonces para qué exponernos? No lo digo yo".

Respecto a las denuncias en su contra por violencia política de género e intervención en el proceso electoral 2024, López Obrador dijo que el INE, el TEPJF y la SCJN se han convertido en la Santa Inquisición.

"Es como la Santa Adquisición ya es el Instituto de la censura, el INE y el Tribunal y la Suprema Corte del derecho que no de la justicia".

En la sección nuevamente pidió que se pusiera el video del ex presidente Vicente Fox haciendo referencia a los programas sociales e insistió su defensa a que fue el mismo quien lo creo y no el panista.

Posteriormente habló de la preferencia que mantiene entre la población y que destacó, se ha plasmado en distintas encuestas.