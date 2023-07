"No lo digo yo": AMLO anuncia nueva sección en la mañanera

No será de manera directa pero advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que seguirá dando a conocer como su gobierno enfrenta la que llamó "guerra sucia" por parte de adversario y medios de comunicación.

Un día después de afirmar que mantendría la pausa para hablar directamente de la aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, el Primer Mandatario se dijo notificado de la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) que le indica que debe abstenerse de pronunciarse sobre temas electorales y los aspirantes de la oposición, sin embargo anunció que habrá una nueva sección en las mañaneras.

"Como ya no puedo hablar mucho porque me cepillan los del INE, los del Tribunal electoral, voy a tener una sección nueva que se va a llamar, a ver si me ayudan con el nombre, yo estoy proponiendo que se llame, no lo digo yo, no lo digo yo y nada más ponemos aquí lo que dicen, para que la gente tenga información porque también sucede... sería importante porque hace como cinco días o seis en el Economista salió una información sobre cuántos mexicanos tienen computadora, cuántos tienen acceso a internet, cuántos mexicanos tienen acceso a la telefonía y cuántos mexicanos tienen acceso a la televisión, van a ver de que hay muchos que no tienen acceso a los medios o a la información porque no cuentan con los medios".

Estudio que señaló, destaca que sólo dos de cada 10 hogares rurales en México tienen una computadora. Para estrenar el espacio, López Obrador pidió la transmisión de un video donde el ex presidente Vicente Fox, habló de lo que prevé en el fin de este sexenio.

"Vicente Fox: Es de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país, ya se acabó que estén recibiendo programas sociales, a trabajar huevones como dice Xóchitl.

AMLO: Ahí está, INE, IFE, ya me dí por notificado, no voy a decirlo yo, bueno ahora lo vas a decir tu".

De inmediato dio la palabra a la responsable de la Sección, "Quien es Quien en las Mentiras de la Semana", Ana Elizabeth García Vilchis quien nombrando como "señora X" a Xóchitl Gálvez, puso en tela de juicio la encuesta que marca a la legisladora panista, en aumento de preferencias. López Obrador aseguró que ello es parte de una estrategia utilizada con anterioridad para posicionar al priista Enrique Peña Nieto, en un nado sincronizado entre medios.

"Pero ahora retoman la misma estrategia, esta encuesta que dio a conocer en la mañana (Ciro Gómez Leyva) de casualidad la vi en la tarde y seguramente pasó, paseó por toda la programación, ese es el nado sincronizado entonces es advertir que se cuiden de todas estas campañas falsas y de todos estos medios, periodistas que no tienen ética, que no son molestos, que desde luego los escuchen pero actúen de manera precavida, que no se dejen manipular".

Y aunque ya no mencionó más nombres de aspirantes, durante el resto de la conferencia continuó con señalamientos o adjetivos como hipócritas o falsos a diversos adversarios.