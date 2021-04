Presidencia sin ser notificada por apercibimiento del INE: AMLO

Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que, hasta el momento, la Presidencia de la República no ha sido notificada del apercibimiento que este jueves hizo el Instituto Nacional Electoral, al señalar que el martes durante la mañanera se realizó propaganda gubernamental.

Desde Palacio Nacional, el primer mandatario pidió al INE, aclarar a qué se refiere y por qué motivo se consideró que se faltó a la ley electoral.

“Yo me enteré también por los medios, pero no sé en qué consiste lo que están ellos planteando, vamos a esperar a que nos llegue oficialmente la notificación y que nos digan también en qué estamos incumpliendo, en qué estamos cometiendo una infracción para que cuidemos y no afectar”.

Y es que aseguró que no hizo mención a ningún partido político, ni se pronunció a favor o en contra de alguno de los candidatos o sobre el uso de recursos públicos con dicho fin.

López Obrador recordó lo único que sí hizo, fue denunciar el abandono de un tráiler que contenía despensa, al informar que ya la Fiscalía General de la República atrajo la investigación, cuando acudió al vehículo, se había perdido el cuerpo del delito.

“Y se va a entregar toda la información que tenemos pero me dicen que en la inspección que se hizo, no sé quién llevó a cabo la inspección, ya no están las despensas, ósea está el camión pero no quisieron desaprovechar, dejar de usarlas, porque ya no están las despensas, como se diría antes, el cuerpo del delito (risas) pero la Fiscalía, pero no sé si esto lo debo comentar o no, esto tiene que ver con la democracia”.

De acuerdo al INE, el jefe del Ejecutivo Federal incurrió en posible desacato a las medidas cautelares para no difundir acciones o logros gubernamentales en las conferencias matutinas y recordó que de no cumplir el Presidente, “se le impondrá como medida de apremio una amonestación pública”.

Detalló que la respuesta que se tenga a ese requerimiento se enviará a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que determinará si efectivamente hubo o no desacato.