Vinculados por explosión en Tlajomulco enfrentarán juicio solo por cohecho

Solo por el delito de cohecho fueron vinculados a proceso los dos detenidos del caso de la explosión de minas terrestres registrado en Tlajomulco que dejo saldo de seis personas muertas y 15 lesionadas.

Un juez de Control con sede en Puente Grande, abrió juicio en contra de Sergio Julian y Samuel "N" a quienes se les dictó prisión preventiva justificada por seis meses, luego de que fueron detenidos por los agentes de la Fiscalía del Estado.

En un principio el agente del Ministerio Público los acusó de los delitos de homicidio y lesiones calificadas además de delitos cometidos en contra de representantes de la autoridad.

Pero los argumentos no fueron suficientes y solo quedaron por cohecho luego de que los implicados solo trataron de sobornar a los elementos para no ser detenidos, pero no se pudo comprobar que colocaron los artefactos para que detonaran.

Los ahora presos guiaron a los elementos hasta el predio donde estaban los artefactos que detonaron al ser pisados.

Sobre cómo se consiguieron los explosivos y los integrantes de la célula del CJNG nada se sabe.