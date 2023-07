Actores se unen a la huelga de guionistas y Hollywood entra en crisis

Desde hace ya más de un mes la casa de las producciones mayor conocida a nivel mundial entró en paro por su personal, y es que guionistas, directores y actores han frenado producciones por reclamar lo que merecen de manera económica por su trabajo realizado.

Para ser más precisos, el Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA) emprendió medidas contra los productores de cine y televisión (agrupados en la AMPTP, Alliance of Motion Pictures and Television Producers), lo que ha causado freno de actividades, estrenos retrasados, producciones pospuestas o en pausa, incluso sets sin un director.

La aclamada actriz Fran Drescher mejor conocida por su papel en la serie de los 90´s "La niñera", ha tomado la voz y batuta en las protestas por sus derechos actorales, pues así como cuidó de los Sheffield en su personaje, ahora lo hace por sus colegas y compañeros de la industria cinematográfica.



“Sentimos que nuestros salarios, nuestra libertad creativa y el poder de nuestro sindicato se han visto socavados en la última década”. Los actores de Hollywood no se ponían en huelga desde 1980, y esta es la primera vez que se alían con los guionistas desde 1960, cuando Ronald Reagan lideraba el sindicato y logró poner a los productores sobre las cuerdas en el marco del floreciente mercado televisivo", expresó Fran Drescher.

El problema radica en que a partir de la pandemia y el desmesurado crecimiento de las plataformas de Streaming, las regalías, salarios y salarios residuales (compensación económica que se paga a los actores cada vez que se repiten las series o películas en las que han aparecido) han disminuido significativamente, cuestión que no es aceptable para quienes emplearon su tiempo y esfuerzo.

Rahul Telang, profesor de la Universidad Carnegie Mellon y coautor del libro “Streaming, Sharing, Stealing: Big Data and the Future of Entertainment” (sobre servicios de streaming y entretenimiento), dice que toda una era de cambios se condensó en dos años.