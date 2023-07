Llama AMLO a guerrerenses dejar solos a criminales…“no vamos a ser rehenes"

Al afirmar que no se enfrentará la violencia con más violencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el gobierno no será rehén de nadie, ello tras el enfrentamiento y bloqueos registrados este lunes en Chilpancingo y que dejaron como saldo la detención de elementos de la Policía de Guerrero, Guardia Nacional y funcionarios del gobierno estatal y federal.

Durante la mañanera el Primer Mandatario comentó que ante todo no se caerá en provocaciones.

"Nosotros no vamos a ser rehenes de nadie y que no estén pensando también que somos represores como eran los de antes, no hay tortura en este gobierno, no hay masacres, no hay desapariciones, no, la instrucción que dio Rosa Icela y que fue apoyada por el gabinete de seguridad fue no caer en una provocación porque puede ser que los jefes anden buscando eso... y pedirle a la gente que ayude y que los deje solos".

E insistió en pedir a los pobladores evitar confrontaciones con integrantes de la delincuencia y no apoyarlos en manifestaciones.

"Yo quiero hacer un llamado a la gente de esta región de Guerrero, de Chilpancingo, de Chilapa de estas comunidades para que no se dejen manipular por quienes dirigen estas bandas que están vinculadas a la delincuencia, que no se expongan porque si los obligan, los amenazan que actúen con prudencia, con cuidado, que no se confronten con los dirigentes de estos grupos que se queden callados pero que no se dejen manipular".

El Jefe del Ejecutivo Federal también pidió comprensión a quienes utilicen la carretera para viajar a zonas como Acapulco pues mencionó que si hay afectaciones para garantizar la tranquilidad. Previamente la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez confirmó que son 13 las personas retenidas por las movilizaciones en la región.

"Están en buen estado de salud los servidores públicos retenidos, que son cinco integrantes de la Guardia Nacional, cinco integrantes de la Policía Estatal, dos servidores públicos de la Secretaría de Gobierno del estado de Guerrero y un servidor público de la Secretaría de Gobernación federal. Nosotros estamos con la directriz de diálogo, diálogo y más diálogo, acuerdos, no por la comisión de delitos, estamos a favor de la manifestación, pero de manifestaciones pacíficas".

Señaló que, para dejarlos en libertad, los manifestantes exigen lo mismo a favor de dos detenidos identificados como líderes criminales del grupo criminal "Los Ardillos".

"Vamos a seguir diciendo que la directriz de nuestro gobierno no es atacar a una manifestación de personas, eso no lo vamos a hacer, no vamos a responder con violencia a la violencia, y vamos a estar pendientes de cómo se llevan a cabo estas manifestaciones, nosotros entendemos que ellos tienen una exigencia y nosotros también tenemos una exigencia de poner paz y tranquilidad en la zona".

Mencionó que serán los jueces los que decidan el destino de los inculpados y que continúan las investigaciones mientras se identificó que en la manifestación participaron otros involucrados en dicho grupo.

"El vocero principal está identificado y quien ha organizado este tipo de movilizaciones ya en otros tiempos, ya es investigado por parte de las autoridades en esta ciudad... también hay otro líder que se autonombró como presidente de la organización de Comisarios en Guerrero, aquí se ve cómo es dueño de una empresa constructora y cuenta con diversas causas penales y también pues son personas que son afines a los de ete grupo criminal conocidos como los ardillos".

Reiteró que en la mesa de paz de Guerrero se acordó mantener diálogo con el gobierno estatal para que sostengan reuniones con autoridades municipales y ejidales para buscar la liberación de servidores públicos retenidos.