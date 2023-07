Gobierno de EU rechaza aplazar sentencia a García Luna

El Gobierno de Estado Unidos pidió al juez no aplazar la sentencia de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, luego de que la defensa del ex funcionario enviara una carta a la corte de Nueva York.

En la misiva, proponen que la nueva fecha para su sentencia sea el 1 de marzo del 2024, debido a que cuentan con nueva información que podría permitirles solicitar un nuevo juicio.

La defensa alega que recibieron un audio y un video que revelan una nueva perspectiva del caso.

La Fiscalía de Nueva York solicitó al juez que lleva el caso, Brian M. Cogan, mantener la fecha inicial del 27 de septiembre.