Leandro De Niro: ¿De qué murió el nieto de 19 años de Robert De Niro?

La mañana de este lunes 3 de julio se dio a conocer la muerte de Leandro De Niro Rodríguez, nieto de 19 años de Robert De Niro.

Su propia madre, Drena De Niro, anunció a través de sus redes sociales la pérdida de su hijo:

"Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que siempre fue puro y real en mi vida. No sé cómo vivir sin ti, pero voy a tratar de seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al llegar a ser tu mamá. Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que sólo ese amor te hubiera salvado. "Descansa en paz y en el paraíso eterno, mi querido hijo", escribió la primogénita de Robert.

Hace casi 2 meses Robert De Niro, de 79 año, se convirtió en padre por séptima ocasión junto a su novia Tiffany Chen, de 45.

De qué murió el nieto de Robert De Niro

Se desconoce la causa del fallecimiento de Leandro y hasta el momento el ganador del Oscar no ha comentado nada públicamente.

Sin embargo, según el medio TMZ, fuentes policiales de Nueva York señalaron que uno de los los amigos del joven fue a visitarlo a su departamento y lo encontró sin signos vitales.

También señalaron que investigan su fallecimiento por sobredosis, ya que en el lugar se hallaron drogas y parafernalia de dichas sustancias.

Películas de Leandro De Niro

Leandro De Niro también era actor. Debutó en el cine en 2018 con "A Star is Born", donde compartido créditos juntos a su madre.

Otra cintas donde apareció, fueron: "The Collection" en 2005 y "Cabaret Maxime" en 2018.