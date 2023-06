Inflación e inseguridad afecta al comercio: ANPEC

La inflación e inseguridad han afectado el desarrollo del pequeño comercio y el consumo en el país, reveló la encuesta que realiza la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) en su décima Novena Edición.

Cuauhtémoc Rivera Rodríguez, presidente del organismo, apuntó que el comercio sufre de incrementos en el pago de servicios básicos, combinado con reducciones en las ventas, derivado de altos precios de los productos básicos, y una auto restricción de parte de los compradores, por falta de recursos.

“La inflación alimentaria mantiene su pie en el acelerador, el aumento del impuesto predial en los municipios lo han resentido en los últimos cinco años más de la mitad del canal del pequeño comercio; el 48.95 ha notado un incremento en el servicio del agua, el 86.40 una mayor inflación en consumo… se han sacrificado productos por no poder costearlos, o sea, por insolvencia”.

Esta situación ha llevado a la población a situaciones de hambruna, que incluso les impide hacer tres alimentos al día; en ese sentido, el Paquete contra la inflación y la carestía (PACIC) “simplemente no dio resultados”.

Los datos que arrojó la encuesta en materia de inseguridad revelaron también “otros datos” distintos a los que las autoridades presumen.

“25.61 ha sido víctima de robo hormiga, por parte de niños, madres de familia y demás; el 22.83 ha declarado que al menos ha padecido esto 3 veces en el último semestre; 23.74 sólo han sido robos de mercancías; 16.73, han padecido de extorsión telefónica y 30 % de los encuestados dicen que no realizan denuncia, ante las autoridades”, detalló Rivera Rodríguez.

Los comercios tienen pérdidas económicas de entre 10 y 20% por el aumento en la inseguridad, y los grupos criminales ahora realizan una labor de inteligencia para incrementar las extorsiones y cobro de derecho de piso, lo que ha llevado a los proveedores a tratar de camuflarse para evitar ser víctima de la delincuencia.

El empresariado no presenta denuncias por que no confían en las autoridades, y temen represalias por parte de los delincuentes tras la presentación de la misma.

“En el piso de la sociedad, las cosas no están tan bien. Los mayores desaciertos del gobierno, según el pequeño comercio son: en el aspecto económico, el 62 por ciento considera que las cosas en la economía deberían estar mejor, o sea, no están bien manejadas. La seguridad es un tema puntual y un dato importante a ver ahí es la corrupción. Hay una percepción de corrupción”

Finalmente, el organismo advirtió que los operativos de verificación de PROFECO de la semana previa, revelando que no había carencia de hielo o agua, ello no significa que sea una realidad en el país, ya que estos productos están escasos y no llegan a las tiendas como habitualmente lo hacían.